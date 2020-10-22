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Звезды из «Улиц разбитых фонарей» возвращаются на телеэкраны

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НТВ запустил съемки нового сериала "Полицейское братство". В остросюжетном детективе главные роли исполнят звезды теленовеллы о бравых милиционерах "Улицы разбитых фонарей".

В "Полицейском братстве" снялись актеры Сергей Селин, Алексей Нилов, Александр Половцев и Андрей Федорцов. В центре сюжета картины современные старики-разбойники: полковник полиции Тарасов, авторитет Гарин, дознаватель Шавырин и известный литературный деятель Незабудкин.

События сериала "Полицейское братство" начинают развиваться после того, как экс-следователь Шавырин попадает в госпиталь. Медики находят у героя неизлечимый недуг. Пенсионер собирается наложить на себя руки, однако в ответственный момент в дверь его квартиры начинают звонить. Из столицы к Шавырину приезжает дочь. Настя собирается пойти по стопам родителя, для этого она переезжает к папе в Санкт-Петербург.

Девушка сближается с парнем по имени Никита Январь. Молодой мужчина работает оперативником в УгРо. Дочь Шавырина не знает, что ее новый знакомый – сын полковника Тарасова. Отец Января отбывает срок в тюрьме и вынашивает планы мести.

Тарасов уверен, что попал за решетку по милости авторитета Гарина. Полковник планирует убить недруга. Настя и Никита собираются предотвратить злодеяние. Бороться с преступностью молодым специалистам помогают Гарин, Шавырин и Незабудкин.

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Источник — dni.ru
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