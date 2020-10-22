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Закон о понижении оплаты за ЖКУ уже одобрен Совфедом

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Закон направлен на защиту конечного потребителя от некачественных услуг.

Теперь стоимость коммунальных услуг может быть снижена в том случае, если они будут признаны некачественными или предоставляются с перерывами. Новый закон уже принят верхней палатой парламента, сообщает ТАСС.

Как следует из постановления правительства РФ, если потребитель в расчетный период получает услуги ЖКХ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, либо с превышением установленного срока, либо если есть перерывы в самом предоставлении коммунальной услуги для проведения ремонтных и профилактических работ, стоимость данной услуги должна быть сокращена. Также возможно полное освобождение гражданина от оплаты.

Понижение суммы оплаты коммунальных услуг должна осуществлять управляющая организация, товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив. Виновное в нарушении условий предоставления услуг ЖКУ должно выплатить потребителю штраф.

На практике, если гражданину удастся доказать факт предоставления некачественных услуг, то он имеет право на перерасчет ежемесячного платежа.

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Источник — nation-news.ru
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