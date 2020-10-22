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«Поправки Робин Гуда»: госдума единогласно одобрила повышение ставки НДФЛ

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Речь идет о своеобразном «налоге для богатых». Россияне, чей доход превышает 5 миллионов рублей в год, в скором времени будут платить повышенный налог.

Увеличение налога на доходы физических лиц планировалось давно. Разработчики новых поправок решили не возбуждать общественность и предложили повысить НДФЛ лишь для определенной категории россиян.

Документ уже прошел первое чтение в Государственной думе. Депутаты проголосовали "за" принятие поправок единогласно. Для зарабатывающих более 5 миллионов в год ставка НДФЛ теперь составит не 13, а 15 процентов.

Закон вступит в силу с 1 января следующего года. Он позволит найти средства на поддержку тех, кто больше всего в этом нуждается, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин. Богатые россияне фактически оплатят часть социальных расходов бюджета страны.

Законопроект представил замглавы Минфина Алексей Сазанов, который подчеркнул, что поправки разработаны по поручению президента Владимира Путина. Они станут дополнительным источником финансирования для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.

По предварительным расчетам, реализация проекта приведет к дополнительному поступлению в бюджет в 2021 году - 60 млрд рублей, в 2022 году - 64 млрд рублей и в 2023 году - 68,5 млрд рублей. Более того, эти деньги уже заложены в новый бюджет.

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