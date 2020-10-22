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Легкоступова стала не первой, кого потерял Фирсов

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Тучи сгущаются над вдовцом Валентины Легкоступовой, яхтсменом Юрием Фирсовым. Сообщается, что возбуждено уголовное дело по факту смерти артистки. А еще стало известно, что для яхтсмена уже уже вторая смерть любимой женщины.

Валентина Легкоступова оформила отношения с Юрием Фирсовым летом. Влюбленные даже обвенчались. И это притом, что взрослые дети, дочь Анэтта и сын Матвей, были категорически против этого брака. Избранник матери им совершенно не понравился.

А после певица вдруг перестала выходить на связь. Встревоженная дочь приехала к Валентине Легкоступовой домой, обнаружила ее с новоиспеченным мужем пьяными, причем артистка еще была вся в синяках и гематомах, и отправила обоих в наркологическую клинику. Вскоре певице стало хуже, ее перевели в обычную больницу, там у нее нашли серьезную закрытую черепно-мозговую травму, но спасти не смогли. 14 августа Валентина Легкоступова умерла.

Потом на одном из шоу дочь Анэтта заявила, что подозревает в смерти матери ее мужа, яхтсмена Юрия Фирсова. Тот на допросе объяснил травмы жены, что та просто неудачно упала в ванной.

Однако адвокат Александр Никитин рассказал, что характер повреждений на теле певицы, по мнению родных и ряда специалистов, указывает на то, что, возможно, Валентина Легкоступова была перед смертью избита. Более того, появилась информация, что все же возбуждено уголовное дело по факту смерти артистки.

Вот только в отношении кого, непонятно. Вдовец Юрий Фирсов пока проходит по делу как свидетель. Но если будет доказано, что певица все же была избита, то первым под подозрение попадет он.

Между тем в результате опроса знакомые рассказали нечто интересное про Юрия Фирсова. Так, выяснилось, что формально женатый яхтсмен встречался с другими женщинами. Причем одна из его возлюбленных тоже умерла при странных обстоятельствах. Впрочем, тогда Юрия Фирсова ни в чем не обвиняли. Хотя сам факт уже наводит на мысли, отметили в следственных органах.

"Есть показания, что он бывает очень вспыльчивым и может впадать в ярость. Алкоголь на людей действует по-разному: кто-то становится тихоней, а кто-то буйным. Говорят, Фирсов в подпитии разухабистый и не всегда способен себя контролировать и держать в руках. Быть может, он вспылил во время ссоры с певицей и как-то не сдержался? А скорую не вызывал, чтобы не поднимать шума", – высказался человек, приближенный к ходу следствия.

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Источник — dni.ru
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