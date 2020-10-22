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Ирина Скобцева скрывала свою фамилию

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На Новодевичьем кладбище Москвы простились с Ириной Скобцевой. Похоронили ее здесь же, рядом со вторым мужем и умершей в 2009 году от рака дочерью. Корреспондент "Дни.ру" побывал на траурной церемонии.

Удивительно, но желающих проститься с большой русской актрисой, которую многие помнят по роли Элен Курагиной в киноэпопее "Война и мир", по роли матери главной героини в "Зависти богов", и Лидочке в "Зигзаге удачи", оказалось мало. Помимо членов семьи, у гроба стоял актер Сергей Гармаш, режиссер Владимир Меньшов и ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

А для зевак стала удивлением табличка на православном кресте, установленном на могиле – "Бондарчук Ирина Константиновна". Оказалось, все эти годы она по паспорту носила фамилию второго мужа.

Напомним, Ирина Скобцева была замужем дважды. Ее первый муж – Алексей Аджубей (1924—1993), журналист, публицист. После развода он женился на дочери Никиты Хрущева.

Вторым мужем актрисы стал актер, режиссер и сценарист Сергей Бондарчук. Сын Федор Бондарчук рожден именно в этом браке Ирина Константиновна умерла в один день с "оскароносным" мужем – 20 октября, но на 26 лет позже.

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Источник — dni.ru
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