15 000 рублей до 25 октября: долгожданные деньги будут выплачены россиянам

22.10.2020 | 05:03

В ближайшее время часть россиян сможет получить положенные от государства деньги.

Эксперты Министерства труда и социальной защиты сообщили, что пособие по безработице будет перечислено на счета людей до 25 октября.

Как пояснили в ведомстве, задержка произошла из-за несвоевременного поступления средств из бюджета. Например, в Московской области граждане жаловались, что им не пришли деньги за сентябрь.

«Все социальные выплаты будут перечислены в течение нескольких дней – до конца октября. Приносим свои извинения за задержку в выплате пособия по безработице и надеемся на понимание», – отметили в министерстве.

Выплата безработным в Подмосковье с 1 апреля 2020 года была увеличена. Вместе с региональной надбавкой размер пособия сейчас составляет 15 тысяч рублей. Получить его могут только те, кто прописан в регионе, проработал официально в 2020 году не менее 60 дней, а также был уволен не по причине дисциплинарного проступка.

По правилам, безработными не признают пенсионеров, студентов, учредителей ООО, а также ИП или КФХ.