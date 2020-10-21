Загулявший Никита Михалков потерял «Оскар»

21.10.2020 | 07:06

Режиссер поделился забавной историей из прошлого. Никита Михалков потерял награду, о которой мечтают все кинематографисты мира.

В 1994 году за фильм "Утомленные солнцем" режиссер получил "Оскар". В день награждения Никита Михалков не мог совладать с эмоциями. Кинематографист очень волновался.

До этого вечера Михалков три раза попадал в шорт-лист смотра в категории "Лучший фильм на иностранном языке", но ни разу не получил заветную статуэтку. Никита Сергеевич опасался, что неудача настигнет его и в четвертый раз.

Кинематографиста приходилось успокаивать на тот момент еще маленькой дочке Наде. Девочка уговаривала отца не нервничать. "Мы что, корову проигрываем?" – говорила юная актриса.

Чтобы хоть как-то прийти в себя, Никита Михалков время от времени бегал к барной стойке. Российский режиссер баловал себя виски.

Получив заветный "Оскар" кинематографист вновь приложился к рюмке. В итоге, вернувшись в гостиницу, Михалков не обнаружил при себе статуэтку. Никита Сергеевич не помнил, куда дел награду. Не знали о судьбе приза и те, кто сопровождал знаменитость.

Оказалось, что Никита Михалков был так пьян, что забыл "Оскар" в машине. Марку, модель и номер подвозившего его авто режиссер, естественно, не помнил.

К счастью, награда нашлась, пишет РИА ФАН. Как именно статуэтка вернулась к нему, Никита Михалков умалчивает. "Абсолютно русская история!" – сказал кинематографист в свежем интервью.