Юлия Высоцкая не хочет иметь ничего общего с этим миром

21.10.2020 | 13:02

Со стороны кажется, что Юлия Высоцкая абсолютно счастлива: у нее прекрасная карьера, она счастлива в браке с режиссером Андреем Кончаловским. Однако сама актриса призналась, что не знает, что такое счастливая женщина.

Юлия Высоцкая в новом интервью дала понять, что никогда не будет на всю страну обсуждать подробности своей частной жизни. "Ни в коем случае. Вообще про мою жизнь никто никогда не узнает. Никаких мемуаров, ни ничего такого, знаете: "Напишите про то, как я встретила Кончаловского в лифте и как мы жили все наши годы..." Нет, ничего такого не будет", – заявила Юлия Высоцкая.

Недавно в Европе артистка вместе с супругом Андреем Кончаловским представила новый фильм "Дорогие товарищи". Юлия Высоцкая сыграла там главную женскую роль. По мнению актрисы, любая жизнь похожа на кино. Все зависит от того, кто это кино снимает и кто его смотрит. "Это не должно быть какое-то событие со знаком плюс или со знаком минус. Жизнь просто может стать основой для кино", – философски отметила артистка.

Более того, Юлия Высоцкая откровенно призналась, что не считает себя счастливой женщиной в прямом понимании этого слова.

"Я такая ролевая модель, которая не знает, что такое счастливая женщина. Я такая же, как и все остальные женщины... Бывают дни, когда ты очень счастлив, бывают дни, когда ты очень несчастлив. Бывают дни, когда ты видишь, для чего это, и видишь свет в конце тоннеля, ты понимаешь, про что твоя жизнь и зачем. А бывают дни, когда кажется: "Я больше не хочу ничего с этим миром общего иметь". Все бывает! Поэтому что значит "счастливая жизнь"? Жизнь она и есть жизнь", – высказала свое мнение Юлия Высоцкая.

Напомним, что несколько лет назад актриса вместе с мужем и двумя детьми попала в страшную автомобильную аварию. Больше всех пострадала дочь Мария. Ее даже госпитализировали на вертолете. Позднее появилась информация, что девушка впала в кому. Как себя сейчас чувствует Маша, точно неизвестно. Высоцкая и Кончаловский не любят обсуждать эту тему. Они лишь признались, что все их действия, вся жизнь направлены на восстановление дочери.