Семьи с детьми смогут получать увеличенное пособие с 2021 года

21.10.2020 | 03:57

Радостное событие в ближайшее время ждет российские семьи с детьми. Правда не все, а лишь те, которые относятся к категории малоимущих.

В Правительстве РФ полным ходом идет работа над изменениями в бюджет. Поправки касаются выплаты детских пособий.

Как рассказала депутат Государственной думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб во время онлайн-конференции "Демографическая политика России. Вымирают ли русские люди?", организованной Медиагруппой "Патриот", работа над изменениями ведется по поручению президента.

"Семьи с детьми от 3 до 7 лет, среднедушевой доход которых не превышает одного прожиточного минимума, с 2021 года смогут получать пособие на ребенка в размере полноценного прожиточного минимума, то есть от 11 500 рублей, в зависимости от региона проживания", — сказала эксперт в ходе конференции.

По словам Бессараб, не дать демографической ситуации серьезно ухудшится помогли определенные действия со стороны властей.

"Материнский капитал — это хороший шаг, благодаря которому многие женщины решились на рождение первого ребенка, в том числе мамы, которые по тем или иным обстоятельствам остались одинокими", — заявила депутат.