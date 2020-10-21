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Порядок начисления выплат на детей в России вновь меняется

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21 октября в Государственной думе рассмотрят законопроект, упрощающий порядок получения выплат на детей. Россиянам объяснили новые правила начисления пособий.

Особый порядок получения выплат на первого и второго ребенка младше трех лет действовал в России до 1 октября 2020 года. Семьи со среднедушевым доходом, не превышающим два прожиточных минимума региона, получали деньги от государства без заявления на продление пособия.

Это правило хотят продлить до 1 марта 2021 года. То есть до начала весны нет необходимости обращаться в органы соцзащиты или Пенсионный фонд. Главная причина такого решения: пандемия коронавируса. Власти хотят снизит риск распространения инфекции, пишет LIFE.

Старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова объяснила, что в законопроекте идет речь о детях, отмечающих первый и второй дни рождения с 1 октября по 1 марта.

Например, 1 декабря 2020 года ребенку исполнился один год. В этот момент пособие, положенное родителям, автоматически продлевается. Подавать заявление самостоятельно необходимо только через год – 1 декабря 2021-го.

Важно отметить, что данный законопроект имеет федеральное значение, поэтому региональные выплаты не имеют к нему никакого отношения. Порядок получения пособий от региона принимается на местном уровне.

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Источник — dni.ru
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