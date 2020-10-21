Мишустин подписал указ о выделении средств на доплату пенсионерам

21.10.2020 | 04:22

Более 903 млн рублей будет направлено на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, указано на портале government.ru.

Согласно распоряжению от 17 октября 2020 года, финансирование получат 12 регионов, в которых увеличилось число получателей таких доплат.

Это Республика Коми, Ханты-Мансийский и Еврейский автономные округа, Забайкальский край, Амурская, Иркутская, Калининградская, Мурманская, Новосибирская, Псковская и Смоленская области, а также город Санкт-Петербург.

Все неработающие пенсионеры, у кого общая сумма материального обеспечения ниже прожиточного минимума, имеют право на федеральную социальную доплату (ФСД). В общую сумму материального обеспечения пенсионеров входит не только пенсия, но и ежемесячные денежные выплаты, компенсации за услуги ЖКХ и т. д.

Например в Пензенской области, в 2018 году минимум составлял 7 861 рубль, в 2019 году - 8 404 рубля, в 2020-м сохранились все те же 8 404 рубля.