Бурак из «Великолепного века» раскрыл тайну своего ребенка

21.10.2020 | 17:01

В апреле 2019 года актер сериала "Великолепный век" впервые стал отцом. Бурак Озчивит души не чает в наследнике.

Во время общения с журналистами звезда теленовелл "Великолепный век" и "Основание: Осман" неожиданно раскрыл личную тайну. Каждый день, возвращаясь с работы, Бурак Озчивит укладывает сына Карана спать. Это, по его словам, уже стало их семейной традицией.

Интересно, что способ, которым звезда турецкого экрана убаюкивает наследника, весьма необычен. Бурак выходит с Караном в сад, который расположен рядом с их особняком. Артист показывает наследнику загорающиеся на небе звезды.

"Это зрелище его убаюкивает, и он сразу засыпает", – поведал Озчивит. Бурак не скрывает, что появление ребенка изменило его.

Напомним, сына звезде сериала "Основание: Осман" подарила коллега по цеху Фахрие Эвджен. Артисты познакомились в 2013-м и через четыре года поженились. В последнее время вокруг знаменитого семейства муссируются различные слухи. Поговаривают, что знаменитости начали часто ссориться. Однажды свидетелями скандала пары стали соседи. Фахрие и Бурак слухи не комментируют.

Как писали "Дни.ру", после съемок первого сезона сериала "Основание: Осман" Бурак Озчивит на два месяца ушел в отпуск. Знаменитость восстанавливала силы и здоровье. Актер проводил время с семьей. Он с удовольствием нянчился с наследником.