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Бледанс раскрыла зарплаты актеров, не превышающие прожиточного минимума

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Несколько дней назад Кристина Асмус заявила, что на зарплату, которую она получает в театре им. Ермоловой, особо-то не разгуляешься. Эвелина Бледанс прокомментировала ситуацию с зарплатами в заведениях культуры.

По словам звезды, она никогда не работала в государственных театрах. Однако у артистки многие знакомые служат в подобных заведениях и не могут похвастаться огромными зарплатами. Как отметила актриса, звездам еще делают надбавку, но в целом ставка не превышает прожиточный минимум.

Как отметила Эвелина Бледанс, она работает в антрепризе, и там гонорар оговаривается с продюсером. Ранее Стас Садальский рассказал, что также не принимает участия в спектаклях обычных театров. Он занят в антрепризах, но его зарплата за каждое выступление зависит от зрителя.

Напомним, Кристина Асмус пожаловалась, что в месяц в театре им. Ермоловой она получает 22 тысячи рублей. Многие поклонники удивились, что знаменитость так мало зарабатывает.

Впрочем, Стас Садальский заявил, что зрители идут только на звезд. Причем, чтобы спектакль был успешным, нужно как минимум два известных имени на афише. Также он назвал артистов "обезьянками". Актер отметил, что в России есть множество прекрасных исполнителей, но никто не ходит на их спектакли, потому что они не снимаются в крупнобюджетном кино.

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Источник — dni.ru
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