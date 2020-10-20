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Выяснен срок жизни коронавируса на коже: он больше, чем предполагалось

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Японские исследователи обнаружили, что коронавирус остается активным на коже человека дольше, чем специалисты предполагали раньше.

Как сообщает Medical Express, новый вирус в течение 9 часов представляет опасность для окружающих. К примеру, патоген, вызывающий грипп, активен на кожном покрове человека до 2 часов.

В качестве эксперимента ученые помещали коронавирус и вирус гриппа на кожу, которую взяли у доноров примерно через сутки после смерти. SARS-CoV-2 показал удивительную живучесть.

В результате исследований японские специалисты выяснили, что оба вируса не могут противостоять обычному этанолу. Уже через 15 секунд после обработки они не представляют никакой опасности для человека.

Напомним, этанол используется в дезинфицирующих средствах для рук. Выводы японских ученых подтвердили правильность исследований специалистов Всемирной организации здравоохранения, которые рекомендуют тщательно и постоянно мыть руки, особенно после контакта с купюрами.

Банкноты названы одним из самых опасных источников распространения коронавируса в виду частоты их использования. По словам представителей Роспотребнадзора, деньги проходят через слишком большое количество рук. Сотрудники научного центра "Вектор" узнали: на поверхности купюр вирус может жить минимум 24 часа, а на поверхности монет - минимум 3 часа.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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