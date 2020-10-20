Сетевое издание|18+|Вторник|20 окт 2020|13:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Теледоктора, которые нас лечат: кто они и стоит ли им доверять?

Печать

На современном телевидении множество программ, в которых специалисты дают советы по лечению и сохранению здоровья.

А кто они на самом деле? Где учились и сколько лет практиковали. Можно ли довериться рекомендациям человека, который много лет дает советы с экрана телевизора?

Александр Мясников. Врач-кардиолог, специалист в области общей медицины. Александр Леонидович потомственный врач в четвертом поколении знаменитой медицинской династии. После окончания мединститута им. Пирогова Мясников защитил кандидатскую, а затем работал в составе миссии Красного Креста в странах Африки. По возвращении на родину Мясников трудился кардиологом во Всесоюзном научном центре, а параллельно был и сотрудником медотдела Международной организации по миграции. Александр Мясников носит звание врача высшей категории, а также является членом Американской медицинской ассоциации и Американской коллегии врачей.

Елена Малышева. Профессор, руководитель медицинского центра. Малышева выросла в семье врачей, ее брат и муж тоже являются известными врачами. Елена Васильевна врачом хотела стать с самого детства, поступила в Кемеровский мединститут, окончила его с красным дипломом, затем защитила диссертацию, а чуть позднее получила степень доктора наук. Практикующим врачом Малышева была недолго. Некоторое время она работала терапевтом, позднее перешла на должность ассистента на кафедру внутренних болезней, а затем начала карьеру ведущей. Сейчас по всей стране работают медицинские центры под руководством Елены Малышевой, занимающиеся в основном пластической хирургией и коррекцией веса.

Дмитрий Шубин. Врач-невролог, мануальный терапевт. Дмитрий Николаевич учился в Кемеровском мединституте, где и познакомился с Еленой Малышевой и Германом Гандельманом, которые учились на два курса старше. Шубин получил диплом по специальности неврология. Работал в районной больнице, а позднее заинтересовался мануальной терапией. Шубин трудился в Польше, затем в Югославии, но позднее вернулся на Родину и стал нарабатывать практику в центре профессора Анатолия Сителя. Сейчас Дмитрий Шубин является заместителем главного врача в медицинском центре «Клиника+31», а также специалистом по мануальной терапии в «Медицинском центре Елены Малышевой».

Герман Гандельман. Интервенционный кардиолог, заместитель заведующего отделением кардиологии. Герман Шаевич — бывший однокурсник и верный соратник Малышевой. Сейчас он живет и работает в Израиле, хорошо известен в мировом медицинском сообществе и является почетным членом IDA — Ассоциации врачей Израиля. Герман Гандельман занимается проведением операций по коронарному шунтированию, имплантацией искусственных сердечных клапанов, лечением диабетической кардиопатии и сердечной недостаточности. Научные работы Гандельмана по этим тематикам постоянно публикуются в многочисленных международных медицинских изданиях.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Кто они? Фрики!

Гость||

Безусловно, много полезного,но постоянный просмотр этих передач отнимает время,голова забивается забивается чужими болячками, начинаешь искать схожие симптомы у себя.

Гость||

мясников и рошаль в марте одно говорили а потом переобулись

Гость||

Мясников - Навальному: "Хотели бы - ты бы в первый день сдох"

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте