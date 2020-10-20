Теледоктора, которые нас лечат: кто они и стоит ли им доверять?

20.10.2020 | 12:00

На современном телевидении множество программ, в которых специалисты дают советы по лечению и сохранению здоровья.

А кто они на самом деле? Где учились и сколько лет практиковали. Можно ли довериться рекомендациям человека, который много лет дает советы с экрана телевизора?

Александр Мясников. Врач-кардиолог, специалист в области общей медицины. Александр Леонидович потомственный врач в четвертом поколении знаменитой медицинской династии. После окончания мединститута им. Пирогова Мясников защитил кандидатскую, а затем работал в составе миссии Красного Креста в странах Африки. По возвращении на родину Мясников трудился кардиологом во Всесоюзном научном центре, а параллельно был и сотрудником медотдела Международной организации по миграции. Александр Мясников носит звание врача высшей категории, а также является членом Американской медицинской ассоциации и Американской коллегии врачей.

Елена Малышева. Профессор, руководитель медицинского центра. Малышева выросла в семье врачей, ее брат и муж тоже являются известными врачами. Елена Васильевна врачом хотела стать с самого детства, поступила в Кемеровский мединститут, окончила его с красным дипломом, затем защитила диссертацию, а чуть позднее получила степень доктора наук. Практикующим врачом Малышева была недолго. Некоторое время она работала терапевтом, позднее перешла на должность ассистента на кафедру внутренних болезней, а затем начала карьеру ведущей. Сейчас по всей стране работают медицинские центры под руководством Елены Малышевой, занимающиеся в основном пластической хирургией и коррекцией веса.

Дмитрий Шубин. Врач-невролог, мануальный терапевт. Дмитрий Николаевич учился в Кемеровском мединституте, где и познакомился с Еленой Малышевой и Германом Гандельманом, которые учились на два курса старше. Шубин получил диплом по специальности неврология. Работал в районной больнице, а позднее заинтересовался мануальной терапией. Шубин трудился в Польше, затем в Югославии, но позднее вернулся на Родину и стал нарабатывать практику в центре профессора Анатолия Сителя. Сейчас Дмитрий Шубин является заместителем главного врача в медицинском центре «Клиника+31», а также специалистом по мануальной терапии в «Медицинском центре Елены Малышевой».

Герман Гандельман. Интервенционный кардиолог, заместитель заведующего отделением кардиологии. Герман Шаевич — бывший однокурсник и верный соратник Малышевой. Сейчас он живет и работает в Израиле, хорошо известен в мировом медицинском сообществе и является почетным членом IDA — Ассоциации врачей Израиля. Герман Гандельман занимается проведением операций по коронарному шунтированию, имплантацией искусственных сердечных клапанов, лечением диабетической кардиопатии и сердечной недостаточности. Научные работы Гандельмана по этим тематикам постоянно публикуются в многочисленных международных медицинских изданиях.