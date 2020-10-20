Показавший обручальное кольцо Сергей Лазарев разочаровал поклонников

20.10.2020 | 11:18

Сергей Лазарев, несмотря на свою бешеную популярность, считается одним из самых закрытых представителей отечественного шоу-бизнеса. Популярный исполнитель не афиширует подробности личной жизни. Поэтому можно представить, как разволновались поклонники, когда он показал кольцо на безымянном пальце, подозрительно похожее на обручальное.

Сергей Лазарев тот еще мастер конспирологии. Став отцом, артист умудрился прятать наследника на протяжении нескольких лет. О том, что у певца есть сын Никита, стало известно случайно. Тогда исполнителя сняли с ребенком пронырливые папарацци. Вначале Сергей никак не комментировал эту информацию, но в итоге, признался, что действительно воспитывает сына.

Спустя несколько лет в разговоре с Лерой Кудрявцевой Сергей Лазарев объявил, что у него родилась дочь. Девочку назвали Анной. Для многочисленных поклонников (да и журналистов) эта новость стала сенсацией. После интервью исполнитель стал с завидной регулярностью публиковать фотографии наследников.

Примечательно, что оба ребенка, в отличие от отца, светловолосые и светлоглазые. Кто является матерью детей, неизвестно. Сергей Лазарев категорически не говорит на эту тему. Поэтому в Сети ходит множество самых разных слухов. Достовернее всего звучит тот, что Сергей Лазарев будто бы воспользовался услугой суррогатной матери.

И все же фанаты не теряют надежды увидеть избранницу артиста. Поэтому можно представить, как удивились поклонники, увидев обручальное кольцо на безымянном пальце у Сергея. Тот опубликовал у себя в "Сторис" ролик, где кокетливо помахивает ручкой и таинственно улыбается.

Однако более наблюдательные подписчики догадались, что речь идет о съемках нового клипа, а не о желании Сергея рассказать о своей избраннице. Ради работы Лазарев даже проснулся в четыре часа утра. Исполнитель показал несколько видео с места событий. Для натурных съемок было выбрано весьма живописное место: открытое гористое пространство с невысокой растительностью.