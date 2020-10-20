«Похорошела»: развод с Петросяном заставил Степаненко преобразиться

20.10.2020 | 06:35

Новым гостем шоу "Судьба человека" стал Игорь Христенко. Бывший коллега Евгения Петросяна и Елены Степаненко рассказал, что думает о разводе звездной пары.

Юморист отметил, что был удивлен новостью о прибавлении в семействе Евгения Петросяна. По словам звезды, рождение ребенка – это большая радость. Он надеется, что 75-летний артист не только сам отведет сына в школу, но и отправит в институт.

Также в эфире шоу "Судьба человека" Игорь Христенко заявил, что перемены очень преображают людей. Например, по словам артиста, Елена Степаненко изменилась в лучшую сторону после развода. "У Елены Григорьевны пошли свои проекты, она похорошела внешне", – говорит комик.

Стоит отметить, что посла расставания с Евгением Петросяном Елена Степаненко сбросила больше 20 килограммов. Коллеги и зрители отметили, что звезда стала выглядеть намного моложе. Весной артистка запустила собственное шоу, гостями которого стали Ольга Бузова, Мария Аронова, Олеся Железняк и многие другие.

Также актриса активно участвует в работе над проектами на "России 1" – например, сейчас снимается в программе "Парад юмора" вместе с другой звездой "Кривого зеркала" Кареном Аванесяном. Пара не только ведет шоу, но и показывает собственные сценки.

Напомним, в сентябре Евгению Петросяну исполнилось 75 лет, в день рождения артист представил поклонникам новорожденного сына. Мальчик появился на свет весной, и ему дали редкое имя Ваган – в честь деда, сообщает Пятый канал.