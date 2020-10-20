Сетевое издание|18+|Вторник|20 окт 2020|10:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Плату за ЖКУ для бедных планируют упразднить

Печать

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил отменить плату за коммунальные услуги семьям, в которых доход на человека ниже прожиточного минимума. Инициативу уже направили на рассмотрение в Правительство РФ.

Идею ОНФ поддержали депутаты Госдумы, а также члены общественного совета при Минстрое и организации "Деловая Россия". Если в правительстве данная инициатива будет одобрена, то более шести миллионов семей могут не оплачивать коммунальные услуги, а государство потратит на них 140 миллиардов рублей.

Вероятно, будет изменен соцстандарт жилищной обеспеченности. Речь идет о повышении минимально допустимой площади квартиры или частного дома – с 18 до 25 квадратных метров на человека. В таком случае получать субсидии по оплате коммунальных услуг смогут больше граждан.

Напомним, с 2021 года может измениться система расчета прожиточного минимума. Согласно идее Минтруда, этот показатель больше не будет связан со статистической стоимостью потребительской корзины. Прожиточный минимум будет составлять 44,2% от среднего дохода населения.

К слову, минимальный размер оплаты труда также будут считать по-другому: как 42% от медианной зарплаты в России. Инициатива ведомства может обойтись государству в 128,5 миллиарда.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте