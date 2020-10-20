От услуг Меладзе отказываются известные артисты

20.10.2020 | 14:46

Недавно сразу два артиста разорвали контракт с Константином Меладзе: Анатолий Цой из группы MBAND и Ольга Меганская из "ВИА Гры". Продюсер Игорь Матвиенко знает, почему так произошло.

В 2013 году Константин Меладзе сменил участниц группы "ВИА Гра". В состав коллектива вошли Эрика Герцег, Анастасия Кожевникова и Миша Романова. Через несколько лет двух последних девушек сменили Ольга Меганская и Ульяна Синецкая. Но и этот состав не продержался долго.

В сентябре этого года Эрика покинула "ВИА Гру". Певица планирует начать сольную карьеру. Вслед за ней из коллектива ушла Ольга. Девушка не имеет претензий к продюсеру. Меганская лишь поблагодарила его за сотрудничество. Расставание Константина Меладзе и Анатолия Цоя тоже было мирным.

Но массовый побег артистов как минимум выглядит странным, считают многие. Продюсер Игорь Матвиенко, напротив, ничего удивительного в этом не видит. По его мнению, уход певцов во многом связан с пандемией коронавируса.

"Нет концертов, выступлений. Соответственно, нет гонораров и возможности заработать", – объяснил Матвиенко.

Игорь не осмелился предположить, когда шоу-бизнес заработает так, как раньше. Ситуация с распространением инфекции по-прежнему остается напряженной.