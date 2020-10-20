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Киркоров признался в полном бойкоте со стороны Пугачевой

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В новом интервью Филипп Киркоров сообщил, что не общается с Аллой Пугачевой. Поп-король отечественной сцены дал понять, что это случилось не по его воле.

О том, что Филипп Киркоров и Алла Пугачева окончательно перестали общаться, стало известно случайно. В новом выпуске шоу "Ты не поверишь!" зашла речь о якобы тяжелом состоянии и положении Бориса Моисеева. В сети то и дело ходят слухи, что артист еле сводит концы с концами, не поднимается с кровати и даже чуть ли не смертельно болен.

Якобы узнав эти тревожные данные, с Борисом Моисеевым связалась Алла Пугачева. Журналисты попросили Филиппа Киркорова прокомментировать эти события. Тот признался, что ничего не знает про это. "Я, к сожалению, не общаюсь с Аллой Борисовной. Да и даже если бы общался с ней, то это нетактично и неправильно лезть в личные отношения", – отметил Филипп Киркоров.

Журналисты сделали вывод, что Примадонна стала инициатором окончательного разрыва. Однако что именно случилось между ними, Филипп Киркоров предпочел не рассказывать. Не секрет, что после развода бывшие супруги переживали разные степени отношений, и не всегда они были гладкими. Хотя в последнее время Киркоров и Пугачева дружили чуть ли не семьями, ведь у обоих подрастают дети-погодки.

Филипп Киркоров не раз вручал двойняшкам Аллы Пугачевой Гарри и Лизу подарки на день рождения, бывал в гостях, являлся на разные семейные и не только посиделки. Однако в последнее время особо наблюдательные поклонники и репортеры обратили внимание, что артисты перестали общаться: Киркоров и Пугачева стали посещать разные мероприятия, а если и пересекались, то предпочитали находиться в противоположных концах зала. Что за кошка пробежала между бывшими супругами, неизвестно.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Зачем нам знать про этого пучеглазого?

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