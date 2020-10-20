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Главная ошибка: что делать при первых признаках ОРВИ или COVID-19

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Врачи дали подробные рекомендации, как должен поступить человек при появлении первых признаков заболевания. Схема достаточно проста. Если придерживаться простых правил, то вероятность осложнений от COVID-19 будет сведена к минимуму.

При появлении кашля, заложенности носа, одышки, затрудненного дыхания, потери вкуса и обоняния, повышения температуры выше 37,5 градуса, следует позвонить в поликлинику по месту жительства и вызвать на дом врача.

Согласно рекомендациям Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, специалист обязан прийти в течение 24 часов. В некоторых случаях, например, при нехватке врачей, срок ожидания может увеличится, либо больной получит назначения по телефону.

До прибытия медика пациент должен ограничить свои контакты с членами семьи и не выходить из дома. В случае резкого ухудшения состояния (проблемы с дыханием, потеря сознания), необходимо срочно звонить в скорую помощь.

Если заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме, то госпитализация не требуется. Легкими считаются случаи, когда температура поднимается не выше 38 градусов, частота дыхания составляет 22 вдоха-выдоха в минуту, а на КТ выявлено не более 20 процентов поражения легких.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, вирусолог Александр Лукашев отметил, что заниматься самолечением нежелательно, препараты должен прописать медработник. «В домашних условиях отличить COVID-19 от простуды практически невозможно», — сказал он.

Главная ошибка больных, по мнению специалиста, прекращение карантина при отрицательном анализе. В 30 процентах случаев COVID-19 не определяется с помощью тестов, так как он из носоглотки уже перешел в легкие.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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