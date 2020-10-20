Единовременное пособие в 10 000 рублей поможет родителям кормить ребенка на удаленке

20.10.2020 | 03:56

Введение дополнительных мер по защите населения от распространения коронавирусной инфекции требует от государства и серьезных финансовых вливаний.

На протяжении нескольких дней среди политиков разного ранга идет обсуждение вопроса о необходимости продления выплаты единовременных пособий на детей в возрасте до 16 лет.

18 октября депутат Государственной думы Евгений Федоров заявил, что властям следует как можно быстрее принять решение о финансовой поддержке семей с детьми. Поддержал его и первый заместитель главы комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

Политик отметил, что компенсация в 10 тысяч рублей позволит родителям обеспечить домашнее питание ребенка во время дистанционного обучения в школах.

"На мой взгляд, конечно это целесообразно. У меня, например, восемь детей, четвертому из них меньше семи лет. Мы уже месяц назад били в колокола в таком плане, вот отправляют детей на домашнее обучение, а обед кто им будет готовить? Потому что, когда ребенок ходит в школу он там ест полноценно, это какая нагрузка снимается с родителей и это оплачивает государство, а не родители. А теперь детей отправляют домой, и мама с папой должны готовить этот обед — это отдельная проблема", — выразил свое мнение Пожигайло в интервью Nation News.