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Единовременное пособие в 10 000 рублей поможет родителям кормить ребенка на удаленке

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Введение дополнительных мер по защите населения от распространения коронавирусной инфекции требует от государства и серьезных финансовых вливаний.

На протяжении нескольких дней среди политиков разного ранга идет обсуждение вопроса о необходимости продления выплаты единовременных пособий на детей в возрасте до 16 лет.

18 октября депутат Государственной думы Евгений Федоров заявил, что властям следует как можно быстрее принять решение о финансовой поддержке семей с детьми. Поддержал его и первый заместитель главы комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

Политик отметил, что компенсация в 10 тысяч рублей позволит родителям обеспечить домашнее питание ребенка во время дистанционного обучения в школах.

"На мой взгляд, конечно это целесообразно. У меня, например, восемь детей, четвертому из них меньше семи лет. Мы уже месяц назад били в колокола в таком плане, вот отправляют детей на домашнее обучение, а обед кто им будет готовить? Потому что, когда ребенок ходит в школу он там ест полноценно, это какая нагрузка снимается с родителей и это оплачивает государство, а не родители. А теперь детей отправляют домой, и мама с папой должны готовить этот обед — это отдельная проблема", — выразил свое мнение Пожигайло в интервью Nation News.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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