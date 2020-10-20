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Авербух объяснил приостановку проекта «Ледниковый период»

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Шоу "Ледниковый период" выходит в эфир Первого канала с 2007 года. Правда, некоторое время съемки проекта не осуществлялись. Продюсер и фигурист Илья Авербух объяснил, почему так произошло.

Впервые "Ледниковый период" был приостановлен в 2010 году. Такое решение принял Илья Авербух. В эфире программы "ОК на связи!" фигурист объяснил, что в какой-то момент проект ему надоел. Правда, сидеть без дела продюсер не стал. Он запустил новое шоу "Лед и пламень".

Но к 2020 году все истосковались по старому проекту. Уверенный в том, что нынешнее время – самое лучшее для запуска нового сезона "Ледникового периода", Авербух не стал медлить и собрал команду. По мнению продюсера, фигуристы, лишенные соревнований из-за пандемии, сейчас имеют уникальную возможность продлить катание.

Что касается участников нового сезона шоу, то многие из них не имели должной подготовки. Например, Ольга Бузова призналась, что не стояла на коньках с детства. Всего за несколько выпусков телеведущей удалось удивить членов жюри и телезрителей, несмотря на ошибки.

Напомним, в одном из выпусков "Ледникового периода" Бузова не смогла сдержать слез, получив низкие оценки от экспертов. Многие были уверены, что к телеведущей отнеслись предвзято.

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Источник — dni.ru
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