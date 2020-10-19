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Застраховавшего свой голос Витаса не пустят попрощаться с отцом

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СМИ сообщили о смерти отца Витаса Владаса Грачева. Певец не сможет присутствовать на похоронах.

Владас Аркадьевич скончался в минувшую субботу, 17 октября, в Одессе. Отцу Витаса был 71 год. Представители артиста сообщили журналистам, что Грачев-старший умер из-за тяжелого недуга, с которым боролся последние полгода.

Витас не сможет приехать на церемонию прощания с родителем, поскольку границы между странами закрыты из-за пандемии коронавируса.

В молодости Владас Аркадьевич был солистом вокально-инструментального ансамбля. Витас, можно сказать, пошел по стопам своего отца. А страсть к необычным сценическим нарядам, надо думать, привила артисту мама Лидия Михайловна, скончавшаяся в 2001 году. Она работала художником-модельером.

Напомним, Витас стал известен в 1990-е годы благодаря необычному фальцетному вокалу. Он поразил мир исполнением хитов "Седьмой элемент" и "Опера №2". В последнее время певец очень популярен в Китае. Там он собирает аншлаги.

Несколько лет назад Витас застраховал свой вокальный диапазон (от До второй октавы до Соль – четвертой). Данные были оценены в 2,5 миллиона долларов. Если певец лишится этого диапазона, то в течение десяти дней может получить компенсацию.

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Источник — dni.ru
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