Россия заняла последнее место по продолжительности здоровой жизни

19.10.2020 | 09:39

Пока одни рапортуют об увеличении продолжительности жизни в России, другие отмечают ухудшение ее качества.

Многие пенсионеры вряд ли могут довольствоваться теми благами, что доступны работающим людям. Всему виной размер их пенсии. Недостаток денег влияет и на качество продуктов, которые могут позволить себе пожилые россияне.

А за этим зачастую следуют проблемы со здоровьем. По результатам исследования медицинского журнала The Lancet, Россия, к сожалению, заняла последнее место среди стран Европы по продолжительности здоровой жизни.

По итогам 2019 года этот показатель в нашей стране достиг 63,7 года. Показатель рассчитывается исходя из того, сколько лет жизни утрачено из-за потери здоровья или инвалидности.

Чем больше лет приходится вычитать, тем больше хронических недугов у населения страны. Основными причинами такого низкого показателя здоровья в России является курение, употребление алкоголя, неправильное питание и низкая физическая активность.