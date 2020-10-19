Сетевое издание|18+|Понедельник|19 окт 2020|11:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Ясно |
 

Полезное

Россия заняла последнее место по продолжительности здоровой жизни

Печать

Пока одни рапортуют об увеличении продолжительности жизни в России, другие отмечают ухудшение ее качества.

Многие пенсионеры вряд ли могут довольствоваться теми благами, что доступны работающим людям. Всему виной размер их пенсии. Недостаток денег влияет и на качество продуктов, которые могут позволить себе пожилые россияне.

А за этим зачастую следуют проблемы со здоровьем. По результатам исследования медицинского журнала The Lancet, Россия, к сожалению, заняла последнее место среди стран Европы по продолжительности здоровой жизни.

По итогам 2019 года этот показатель в нашей стране достиг 63,7 года. Показатель рассчитывается исходя из того, сколько лет жизни утрачено из-за потери здоровья или инвалидности.

Чем больше лет приходится вычитать, тем больше хронических недугов у населения страны. Основными причинами такого низкого показателя здоровья в России является курение, употребление алкоголя, неправильное питание и низкая физическая активность.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Недораша.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте