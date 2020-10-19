Коронавирус - это ягодки: россиян ждут тяжелые времена из-за падающих доходов

19.10.2020 | 14:58

Внимание, которое сейчас приковано к возрастающему количеству инфицированных коронавирусом, скрывает другую проблему. Люди стали получать гораздо меньше денег за свой труд. Это серьезный вызов всему обществу.

Исследовательский центр «Национальные кредитные рейтинги» опубликовал данные, согласно которым совокупный фонд оплаты труда в апреле-июне даже в благополучной Москве сократился на 243 миллиарда рублей.

Такие данные свидетельствуют о том, что при средней зарплате в 72 000 рублей месяц, исчез миллион рабочих мест. Специалисты подсчитали, что больше всего пострадали Дагестан — 22 %, Пермский край — 12 %, Удмуртия, Татарстан и Тюменская область — по 11 %.

Доходы населения падали в три раза быстрее, чем физический индекс валового внутреннего продукта и индекс производства (около 8 процентов в первом полугодии). Это означает, что экономический кризис проходит с гораздо большими потерями для населения, чем можно услышать в теле- и радиопрограммах.

Сложнее всего ситуация в регионах, где среднедушевые доходы в разы отличаются от столичных. Дагестан (21106 рублей), Ингушетия (13472), Калмыкия (18 381), Кабардино-Балкария (17660), республика Алтай (19913), Марий Эл (18948) и еще десяток регионов. Дальнейшее сокращение доходов может привести к социальному недовольству.

Обнищание сейчас является основной проблемой, которую пока скрывает вторая волна коронавируса. Даже по самым оптимистичным оценкам, рубль с начала года обесценился на 20 процентов. И это не предел. А вот цены в магазинах продолжают расти.