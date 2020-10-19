Хобби дочери Пугачевой удивило мать и поклонников

19.10.2020 | 13:15

Семилетние наследники Максима Галкина и Аллы Пугачевой давно стали звездами "Инстаграм". Юморист часто делится видео, на которых запечатлены домашние развлечения дочери и сына. Лиза и Гарри впечатляют народ своей смышленостью и харизмой. На этот раз поклонники пришли в восторг от хобби девочки.

В Сети появилось видео, записанное Аллой Борисовной. Артистка запечатлела, как Лиза демонстрировала свою новую обувь – бумажные сандалии. Девочка смастерила их сама. Она рассказала маме, что обвела свои ноги на бумаге и вырезала. "Потом сделала перепонки", – уточнила Галкина.

Пугачева была удивлена занятию дочери. "Имейте в ввиду, тут есть модельер", – прокомментировала за кадром артистка. Пользователи Сети разделили эмоции певицы. "Сколько же радости от нее!", "До чего же хороша, а еще и талантлива!", "Сразу видно, чья дочь", – написали поклонники.

Стоит отметить, что Лиза не в первый раз проявляет интерес к моде. Девочка неоднократно устраивала дома дефиле перед родителями. Она наряжалась в вещи, которые ей не по размеру, и важно ходила по комнатам.

Напомним, недавно в Сети появилась отретушированная фотография Лизы. Авторы фан-аккаунта, посвященного дочери Пугачевой и Галкина, добавили макияж девочке. Многим интернет-пользователям не понравилось измененное лицо наследницы знаменитостей. "Вымазаться, татуироваться и губы надуть еще успеет", – писали поклонники.