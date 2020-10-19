Детские пособия увеличат

19.10.2020 | 11:49

Россию в следующем году ждет изменение детских пособий. Размер уже имеющихся выплат будет увеличен, сообщает PRIMPRESS.

Связано это с изменением размера МРОТ, который влияет на расчет детских пособий. Напомним, что в следующем году данный показатель составит 12 тыс. 392 руб. Кроме того, в следующем году при расчетах выплат и пособий будут учитываться данные 2019 и 2020 гг.

В связи с этим будет изменен и размер детских пособий. Так, например, минимальная сумма выплаты по беременности и родам в 2021 г. достигнет 57 тыс. 37 руб. Максимально же женщины смогут получить до 340 тыс. 795 руб.

Изменится и пособие по уходу за первым ребенком. Так, минимальный его размер составит 4 тыс. 956 руб., а максимальный – 29 тыс. 600 руб.

Кроме того, новый МРОТ повлияет и на расчет выплат по больничным листам. В 2021 г. эти выплаты составят 407 руб. в день.