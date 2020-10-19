Александр Домогаров сильно сдал

19.10.2020 | 23:11

Александр Домогаров, как и многие другие знаменитости, сильно изменился за период пандемии коронавируса. Если одни сильно набрали вес, то Александр стремительно похудел.

Несмотря на свирепствующую в стране и мире коронавирусную инфекцию, театральный сезон начал свою работу. Особо тщательно к нему, по всей видимости, подготовился актер Александр Домогаров. Артист занят в постановке "Ричард III", где он играет главную роль. Популярный актер обнародовал свежую фотографию, сделанную прямо в гримерке. "За три часа до начала спектакля Ричард .., и до времени "Х" – 40 минут... (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – объявил Александр Домогаров.

Судя по комментариям, многие подписчики буквально не узнали артиста, так сильно он похудел. Некоторые фанаты предположили, что известный актер специально сбросил вес, чтобы выглядеть естественнее в роли. Другие заподозрили, что Александр чем-то болен. В любом случае, и те и другие сочли нужным сообщить ему, что пора остановиться: "Саша сильно сдал", - написал один из поклонников.

Самое интересное, что те же самые фанаты не так давно критиковали Александра Домогарова за то, что тот якобы слишком располнел. Они жаловались, что из-за лишнего веса артист растерял все свои красоту и очарование.

Тогда ходили слух, что якобы актер сильно поправился из-за серьезных проблем с алкоголем. По другой версии, Александр Домогаров набрал вес, потому что будто бы боролся с какой-то болезнью. В любом случае, сейчас поклонники куда позитивнее отнеслись к тому, что артист похудел, чем поправился.

Сам Александр Домогаров предпочитает не объяснять поклонникам, по какому случаю с ним произошла такая метаморфоза. Актер вообще старается не откровенничать ни с фанатами, ни с представителями СМИ.