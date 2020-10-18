В России исчезнет население города-миллионника: нацпроект демография под угрозой

18.10.2020 | 15:11

Правительство РФ скорректировало прогнозы по убыли населения страны на ближайшие годы.

Согласно новым данным, на фоне пандемии численность населения России в этом году упадет на 352 тыс. человек, в 2021-м на 290 тыс., в 2022-м — на 238 тыс., в 2023 — на 189 тыс., а в 2024-м — на 165 тыс. человек.

В итоге согласно прогнозам в стране за 5 лет население может уменьшиться на 1 миллион 234 тысячи граждан. Эти данные практически сопоставимы с население Нижнего Новгорода, где проживает 1 миллион 252 тысячи человек.

За пять лет в России исчезнет людей больше, чем на данный момент проживает в одном из городов-миллионников, например, Челябинске, Самаре, Омске, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Воронеже, Перми или Волгограде.

Начало прироста населения ожидается не раньше 2030 года. На ухудшение статистики повлияет как естественная убыль населения (превышение числа смертей над рождениями), так и замедление миграционного притока из-за закрытия границ и пандемии коронавируса.

Отсутствие мигрантов ощущается уже сейчас. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о нехватке рабочих для уборки снега зимой 2020-2021 года. "Есть проблема с тем, что в Москве намного меньше стало мигрантов — процентов на 40, по отдельным оценкам. Это влияет на рынок труда, особенно на те должности, которые заняты временно, на уборку снега", — заявил он в эфире телеканала "Россия-1".

Все это ставит под угрозу указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", который был подписан Владимиром Путиным в июле 2020 года.

Согласно тексту документа, в целях осуществления прорывного развития РФ, увеличения численности населения страны, ... Владимир Путин ставил задачу:

1. Определить следующие национальные цели развития РФ на период до 2030 года:

а) сохранение населения, ...

2. Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году:

а) в рамках национальной цели "Сохранение населения..."

обеспечение устойчивого роста численности населения РФ; ..."