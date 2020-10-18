Сетевое издание|18+|Воскресенье|18 окт 2020|16:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

В России исчезнет население города-миллионника: нацпроект демография под угрозой

Печать

Правительство РФ скорректировало прогнозы по убыли населения страны на ближайшие годы.

Согласно новым данным, на фоне пандемии численность населения России в этом году упадет на 352 тыс. человек, в 2021-м на 290 тыс., в 2022-м — на 238 тыс., в 2023 — на 189 тыс., а в 2024-м — на 165 тыс. человек.

В итоге согласно прогнозам в стране за 5 лет население может уменьшиться на 1 миллион 234 тысячи граждан. Эти данные практически сопоставимы с население Нижнего Новгорода, где проживает 1 миллион 252 тысячи человек.

За пять лет в России исчезнет людей больше, чем на данный момент проживает в одном из городов-миллионников, например, Челябинске, Самаре, Омске, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Воронеже, Перми или Волгограде.

Начало прироста населения ожидается не раньше 2030 года. На ухудшение статистики повлияет как естественная убыль населения (превышение числа смертей над рождениями), так и замедление миграционного притока из-за закрытия границ и пандемии коронавируса.

Отсутствие мигрантов ощущается уже сейчас. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о нехватке рабочих для уборки снега зимой 2020-2021 года. "Есть проблема с тем, что в Москве намного меньше стало мигрантов — процентов на 40, по отдельным оценкам. Это влияет на рынок труда, особенно на те должности, которые заняты временно, на уборку снега", — заявил он в эфире телеканала "Россия-1".

Все это ставит под угрозу указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", который был подписан Владимиром Путиным в июле 2020 года.

Согласно тексту документа, в целях осуществления прорывного развития РФ, увеличения численности населения страны, ... Владимир Путин ставил задачу:

1. Определить следующие национальные цели развития РФ на период до 2030 года:

а) сохранение населения, ...

2. Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году:

а) в рамках национальной цели "Сохранение населения..."

обеспечение устойчивого роста численности населения РФ; ..."

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Жениться и заводить детей как не собирался, так и не собираюсь. Без своего жилья, без стабильного заработка, без законченного образования, с существующими проблемами со здоровьем, обзаводиться семьёй в таких условиях - это непозволительная роскошь.

Гость||

Гармонист и барабанщики другого мнения...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте