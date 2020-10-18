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Льготная ипотека с господдержкой таит серьезную опасность для заемщиков

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На минувшей неделе президент России Владимир Путин поддержал предложение премьера Михаила Мишустина о продлении срока действия льготной ипотеки по ставке 6,5%.

Это решение вызвало массу споров среди экспертов строительного рынка и банковского сектора. Ранее об опасностях подобного решения предостерегали в Центробанке — по словам главы департамента банковского надзора ЦБ Александра Данилова, угрозы «перегрева» и образования пузыря на рынке недвижимости с продлением программы — только возрастут.

«Программа стала одной из самых успешных антикризисных мер. В целом сейчас на программу приходится более 90% всех кредитов на новостройки. Для поддержки строительной отрасли это сыграло свою роль, которая оказалась в непростой ситуации из-за коронавинуса», - высказался в поддержку программы Мишустин.

В ближайшее время льготное ипотечное кредитование будет продлено до 1 июля 2021 года. А это значит, что количество выданных кредитов на жилье будет только расти.

По словам руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга, по итогам 2020 года ожидается исторический рекорд по числу выданных ипотечных кредитов: «более 1,5 млн договоров на сумму 3,7 трлн рублей».

Сейчас цены на недвижимость растут, но долго это продолжаться не будет, так как оживление на рынке вызвано не ростом экономики, а обесцениванием национальной валюты.

В итоге в плюсе оказываются застройщики, которые получают клиентов и средства, а сама отрасль продолжает существовать. В выгодном положении и банки. Финансовые учреждения не переживают из-за «перегрева», потому что большинство кредитов идёт на первичный рынок. Люди ждут, когда их жилье достроится, а сами там не живут. И если человек лишается доходов и не может обслуживать долг, то банку не надо связываться с выселением, судами и прочим.

Финансовое учреждение быстро находит нового заёмщика, а внесенные первым заемщиком деньги растворяются в банковской системе. Поэтому, если кто и пострадает, то только граждане.

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