Куценко жалеет о непройденном испытании с Порошиной

18.10.2020 | 14:16

Актер Гоша Куценко высказался о разрыве с коллегой по цеху Марией Порошиной. Артист не был готов к семейной жизни.

Порошина и Куценко познакомились еще во времена студенчества. Третьекурсник Гоша сразу обратил внимание на абитуриентку Марию. Артисту быстро удалось добиться расположения девушки.

Вскоре Мария Порошина забеременела. В 1996 году у знаменитостей родилась дочь, которую назвали Полина. Появление ребенка не стало поводом для похода в ЗАГС. Наоборот, у пары начались проблемы.

Расставшись, Порошина и Куценко сохранили теплые отношения. Артисты не раз работали на одной съемочной площадке.

По словам Гоши Куценко, он был слишком молод, когда пытался создать семью с Марией Порошиной. Актер не был готов к серьезным отношениям и ответственности. "Погряз в соблазнах", – сказал артист.

Куценко отметил, что появление ребенка, в большинстве случаев, сближает супругов. Пополнение в семье – своеобразная проверка отношений на прочность. Гоша сожалеет, что его роман с Марией это испытание не прошел.

Гоша Куценко сравнил себя и Марию Порошину с неопытными водителями, которые пытаются управлять гоночными авто. "В результате столько разбитых судеб", – подчеркнул артист.

Напомним, сейчас артист женат на модели Ирине Скриниченко. Манекенщица подарила Куценко двух детей. Дочь Евгения появилась у пары в 2014 году, наследница Светлана – в 2017-м.