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Депутат ГД: выплаты в 10 000 рублей на детей до 16 лет могут продлить

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Подписанный 8 октября Михаилом Мишустиным указ о выделении дополнительных средств на поддержку детей в возрасте от трех до семи лет, говорит о том, что деньги у государства есть.

А еще власть старается не забывать о социальных обязательствах, считает депутат Государственной думы Евгений Федоров. По мнению парламентария, выделенные Мишустиным дополнительные 8,8 млрд рублей однозначно улучшат ситуацию, но средства поступят не всем.

"В данном случае речь идет о поддержке отдельной категории граждан, которые в условиях пандемии в ней нуждаются. Понятно, что в стране возникла серьезная ситуация, везде карантины, доходы людей упали. Учитывая, что у нас государство носит социальный характер, глава правительства и подписал документ об обеспечении деньгами этой категории граждан по ранее принятым решениям. Это говорит о бесперебойной работе государственного механизма", — заявил Федоров в интервью Nation News.

Федоров выразил уверенность, что остальные семьи с детьми не будут обделены вниманием со стороны государства.

"По другим категориям граждан, в том числе семьям, имеющим детей до 16 лет, то в отношении них пока действуют предыдущие решения. Все они носили срочный характер... Думаю, что все идет к тому, чтобы продлить выплаты, потому что ограничительные меры усиливаются", — заключил депутат.

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