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Ангелина Вовк назвала сдающую Федосееву-Шукшину сумасшедшей

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Телеведущая высказалась о личной жизни Лидии Федосеевой-Шукшиной. Ангелина Вовк считает, что артистка скоро умрет.

Ангелина Вовк прокомментировала роман 82-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной с молодым избранником. Женщина уверена, что такие отношения в престарелом возрасте – это безумие. Телеведущая заявила, что Лидия Федосеева-Шукшина скоро умрет.

"Я же не сумасшедшая, как Шукшина. Она уже одной ногой в могиле, а придумала какой-то секс себе", – выразилась Ангелина Вовк в эфире телеканала НТВ. Звезда не понимает поступков Лидии Федосеевой-Шукшиной и не считает ее роман проявлением любви.

Ангелине Вовк часто приписывают повышенный интерес к 50-летнему другу Михаилу Куницыну. Теледива отвергает любовные контакты с мужчиной. Она подчеркивает, что начинать в 77 лет близкие отношения с человеком намного моложе не имеет смысла.

Напомним, что звезда поделилась подробностями о своем первом браке с актером Геннадием Чертовым. Вовк призналась, что экс-возлюбленный постоянно контролировал ее действия, не давая возможности реализовать свой актерский потенциал. Женщине приходилось постоянно спрашивать совета у супруга. Их роман длился 16 лет. Однажды во время ссоры Ангелина и Геннадий схватили одну тарелку, которая треснула – с этого момента они поняли, что брак неминуемо разрушен. Ангелина Вовк хорошо относится к бывшему мужу и не злится на него из-за старых разногласий.

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Источник — dni.ru
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