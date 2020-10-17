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В ПФР прояснили ситуацию с ежемесячными пособиями семьям с детьми

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В ПФР напомнили гражданам, каким образом можно ежемесячно получать от государства до 12 800 рублей.

Специалисты Пенсионного фонда уточнили, что размер выплаты зависит исключительно от региона проживания заявителя. В разных субъектах РФ он отличается. Например, в Архангельской области он составляет 12 774 рубля, а в Пензенской - 10 002 рубля. Размер выплаты равен прожиточному минимуму на ребенка, установленному в регионе.

В ПФР подчеркнули, что рассчитывать на деньги может не каждая семья, а лишь те, кто имеет право на материнский капитал и еще его не потратил.

«Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Первый выплатной период назначается на срок до достижения ребенком возраста одного года, после этого необходимо подать новое заявление о назначении выплаты», – сообщили в ПФР.

Кроме того, важным критерием является достаток. Выплата назначается только семьям с низким уровнем доходов, в которых после 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок.

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