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Сменившая вероисповедание Алина Кабаева записала ребенка на сестру

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На протяжении многих лет персона Алины Кабаевой вызывает неподдельный интерес у общественности. Она словно магнит притягивает различные слухи, которые активно подогреваются прессой.

С подачи издания «Московский корреспондент», Кабаева в 2008 году якобы должна была стать женой Владимира Путина. Позже в СМИ неоднократно появлялась информация, что Алина родила ребенка от Президента РФ, а в мае 2019 года - еще одного.

Мы собрали несколько интересных фактов об отличной спортсменке, которая теперь закрыла свою жизнь от публики, словно ей есть что скрывать.

Кабаева выбрала гимнастику, хотя ее мама занималась баскетболом, а папа тренировал баскетболистов.

Алина была мусульманкой, но после участия в Олимпиаде сменила веру и стала православной.

В начале нулевых именитая спортсменка была дисквалифицирована за использование запрещенного препарата (фуросемида. – Прим. ред.) и отстранена от соревнований на два года.

В течение нескольких лет, с 2002 по 2005 год, гимнастка состояла в отношениях с капитаном милиции Давидом Муселиани. О своем возлюбленном и подготовке к свадьбе Алина рассказала журналистам издания «Семь дней». В номере 41 за 2004 год вышел материал под заголовком: «Алина Кабаева: «Я скрывала свою любовь два года».

Завершив спортивную карьеру, Кабаева занялась благотворительной, общественной и политической деятельностью. Даже успела занять кресло депутата Государственной думы РФ, а после заняла пост председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа».

Приписываемый журналистами роман с Владимиром Путиным Кабаева никак не комментирует. Как пишет сайт cosmo.ru, ребенок Кабаевой по официальным данным записан как сын ее родной сестры Лисаны.

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