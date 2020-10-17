Называвшая Лепса отцом воспитанница рассказала об отношениях с певцом

17.10.2020 | 08:28

Когда-то Алина Гросу и Григорий Лепс плотно сотрудничали. Даже ходили слухи, что между артистами некая интимная связь. В откровенном интервью певица рассказала, был ли у нее роман с именитым артистом.

Алина Гросу вспомнила, как прославилась в 2016 году после того, как попала в продюсерский центр Григория Лепса. Правда, спустя пару лет Алина уже занималась самостоятельно своей певческой карьерой. По словам артистки, Григорий Лепс хотел, чтобы она исполняла песни в жанре "шансон", однако она себя в подобном амплуа не видела.

Интересно, что до сих пор многочисленные поклонники теряются в догадках, что на самом деле связывало Гросу и Лепса. По мнению фанатов, между артистами чуть ли не искры летали во все стороны во время совместных выступлений. Подливала масла в огонь и сама Алина, которая категорически отказывалась комментировать эту слухи.

И вот наконец сейчас она решила прервать молчание. В интервью Наталье Влащенко артистка рассказала: "Никаких романтических отношений с Григорием Лепсом у нас не было никогда. Мы всегда были в тесных дружеских отношениях. Я ему говорила: "Григорий Викторович, вы мне как отец, спасибо вам, вы такой прекрасный".

По словам Алины, тот нормально это воспринимал, потому что, убеждена артистка, она была еще маленькой и наивной. "На тот момент мне исполнилось 18, он взрослый мужчина – но в голове у меня не могло повернуться по-другому: он был мне как отец. Я не знаю, что происходило в продюсерском центре Лепса у других, но меня оградили от всего этого", – отметила Гросу.

Отметим, что в разное время подопечными продюсерского центра Григория Лепса, помимо Алины Гросу, были Александр Панайотов, Шариф Умханов, Татьяна Ширко.