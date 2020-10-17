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Глава Роспотребнадзора признала отсутствие лекарства от COVID-19

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «Первого канала» сделала сенсационное признание.

По мнению руководителя ведомства, во всем мире до сих пор не существует лекарственного препарата, который мог бы вылечить пациента от нового коронавируса.

По словам Поповой, «главное, чего у нас нет» в борьбе с коронавирусом — ни одного лекарства, которое было бы абсолютно действенным против этого вируса.

Утром в пятницу, 16 октября, Попова в интервью журналистам заявляла, что российские медики и ученые были подготовлены к появлению новою угрозы.

«Мы готовились к тому, что случилось, что придет что-то неизвестное», — заявила глава Роспотребнадзора.

Именно так она объяснила быстрое появление вакцины от коронавируса. В России уже были разработаны шесть глобальных прототипов, на основании которых можно делать вакцины от разных инфекций.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — rosbalt.ru
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