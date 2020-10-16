Три способа, как стрясти с коммунальщиков деньги за воду и отопление

16.10.2020 | 09:08

Немногим известно, что жильцы имеют право потребовать компенсацию за оказанные некачественно или с перебоями услуги и - сэкономить на ЖКХ. Каждый может обратиться за перерасчетом, если в доме внезапно отключили воду или отопление.

Особую актуальность эта информация приобретает с наступлением отопительного сезона. Нередки случаи, когда за окном уже весьма холодная погода, а батареи в доме либо слегка теплые, либо и вовсе не прогревают помещения. Это является нарушением коммунальщиков.

1. Отопление.

не более 24 часов суммарно в течение месяца;

не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C до нормативной температуры;

не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C;

не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C.

Ресурсники нарушили? Требуйте перерасчета. 0,15% за каждый час сверх допустимого перерыва.

2. Холодная вода

8 часов суммарно в течение месяца, 4 часа единовременно; при авариях - в соответствии со Строительными нормами и правилами для таких сетей.

Нарушили? Требуйте снижения платы на 0,15% за каждый час.

3. Горячая вода

8 часов в течение месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд. Исключение - профилактические работы.

Что можно потребовать? За каждый час сверх допустимого перерыва плата снижается на 0,15%