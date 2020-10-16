Стали известны все выходные в 2021 году

16.10.2020 | 10:19

Правительство определило праздничные выходные дни в 2021 году в России. Постановление опубликовано на сайте Кабмина.

Январский отдых продлится десять дней — с 1 по 10 число (пятница-воскресенье). В феврале нерабочая суббота, 20 февраля, будет перенесена на понедельник, 22 февраля.

В итоге у россиян будет три выходных с 21 по 23 число (воскресенье-вторник), а 20 февраля станет рабочим.

В марте длинные выходные намечены на 6-8 числа. В мае будет шесть праздничных дней — 1-3 и 8-10 числа. Три выходных назначены на 12-14 июня, четыре — на 4-7 ноября. Новогодние праздники в 2021 году начнутся 31 декабря.

Ранее половина жителей России выступила за выходной день 31 декабря 2021 года.