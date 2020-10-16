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Следствие разберется: наследство Баталова могло исчезнуть из-за подделанной подписи

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Полиция занялась расследованием загадочной пропажи имущества вдовы и дочери легендарного актера Алексея Баталова. Вернее, что касается недвижимости, то она никуда не пропала. Но почему-то оказалась переписана на друзей семьи.

Вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко и его дочь Мария, страдающая тяжелой формой ДЦП, что не может ни самостоятельно передвигаться, ни обслуживать себя, остались без имущества и денег. В этом они винят актрису Наталию Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина, которые им еще недавно во всем помогали.

Когда умер актер, Дрожжина и Цивин оказались рядом. Они взяли на себя все заботы по организации похорон, а в дальнейшем оказывали поддержку во всех житейских делах и заботах. Дошло до того, что в какой-то момент, по словам Гитаны, был даже оформлен договор-ренты и генеральная доверенность, по которой Дрожжина и Цивин распоряжались не только недвижимостью, но и банковскими счетами семьи Баталова.

И вот недавно вдова артиста обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве с имуществом. Выяснилось, что квартиры и деньги, заработанные Алексеем Баталовым, оказались переписаны на Наталию Дрожжину и Михаила Цивина.

После проверки было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество". "Запрошены регистрационные дела по объектам недвижимости, в финансово-кредитные организации направлены запросы о предоставлении выписок по всем расчетным счетам. Для предотвращения совершения противоправных действий на спорное имущество наложен арест. Также проведена выемка книги регистрационных действий нотариуса", – рассказали в полиции о ходе расследования.

Вдова и дочь актера признаны потерпевшими. А вот подозреваемых пока нет. "Обвинение по уголовному делу никому не предъявлено", – коротко сообщили в Следственном комитете. Примечательно, что в ближайшее время будут готовы результаты почерковедческой экспертизы. По одной из версий, подпись Алексея Баталова могли подделать.

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Источник — dni.ru
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