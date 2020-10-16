Правительство оценило сокращение населения России на треть миллиона

16.10.2020 | 05:25

Правительство двукратно ухудшило оценку сокращения общей численности населения России по итогам 2020 года — до 352,5 тыс. человек. Об этом говорится в октябрьской версии проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, с которой ознакомился РБК.

Как уточняет издание, на снижение населения будет влиять как естественная убыль (превышение смертей над рождениями), так и торможение миграционного притока, пишет "ИА "Росбалт".

Так, например, в августовском варианте проекта правительственного плана ожидалось, что сокращение численности населения составит 158 тыс. человек, а уже с 2022 года начнется прирост населения. Теперь же правительство серьезно пересмотрело оценку демографической динамики — скорость сокращения общей численности населения России в 2020 году, по предварительной оценке, возрастет в 10 раз по сравнению с 2019 годом: уменьшение на 352,5 тыс. человек против 32,1 тыс. человек в прошлом году, указывает издание.

СМИ напоминает, что более масштабное сокращение наблюдалось в России по итогам 2006 года. В тот раз население страны уменьшилось на 373,9 тыс. человек.

По прогнозам, в следующем году численность населения страны снизится еще на 290 тыс. человек, в 2022 году — на 238,1 тыс., в 2023 году — на 189,1 тыс., а в 2024 году — на 165,3 тыс. человек. Таким образом,население страны будет сокращаться на протяжении всех четырех лет, а выход на положительные темпы прироста предполагается только в 2030 году.