Павел Воля задремал во время посиделок с несовершеннолетней

16.10.2020 | 07:11

В Сети появилась странная фотография Павла Воли. Некоторые обстоятельства намекают на неверность юмориста супруге.

Павел Воля женился на гимнастке Ляйсан Утяшевой в 2012 году. За восемь лет супружеской жизни знаменитости обзавелись двумя детьми: сыном Робертом и дочерью Софией. Многие заметили, что резидент Comedy Club, которого всегда окружали девушки, остепенился. Он часто признается в любви жене публично.

До недавнего времени казалось, что Воля и Утяшева являются одной из крепкий пар в шоу-бизнесе. Недавно же у поклонников появились сомнения насчет этого.

Как пишет издание "Вокруг ТВ", одна из пользовательниц "Инстаграм" опубликовала совместное фото с подругой, подписав: "Как все хорошо начиналось". Следом она выложила еще один кадр: "И как все закончилось". На последнем снимке поклонники узнали знаменитого комика, дремлющего за столом.

Кем являются девушки, составившие компанию Павлу, доподлинно неизвестно. Хотя интернет-пользователи уточнили, что хозяйке Инстаграм-аккаунта, где появилась фотография, нет еще 18 лет.

Чуть позже выяснилось, что изображению несколько месяцев. Комик и его супруга пока никак не прокомментировали снимок.