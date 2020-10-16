Отец Сати Казановой отказался пускать дочь домой

16.10.2020 | 16:14

Сати Казанова разоткровенничалась о личной жизни. Она рассказала, как отец не пустил ее домой.

В четверг, 15 октября, певица отмечала важную дату – день рождения своего отца. Артистка призналась, что он для нее главный мужчина в жизни. Артистка рассказала об отце.

"Папа был дальнобойщиком. Он часто подолгу отсутствовал, и каждый раз его возвращение было большим праздником. Не только от того, что папа постоянно привозил какие-то совершенно невероятные для того времени вещи, сладости и игрушки. Просто он сам по себе такой. Праздник, сюрприз, феерия", – сообщила исполнительница.

Певица отметила, что она и ее сестры воспитывались в уважении, граничащем с благоговением к отцу. При этом методы воспитания у отца были подчас весьма суровыми. Сати Казанова вспомнила такой случай: "Однажды в подростковом возрасте, мы с сестрой пришли с прогулки позже назначенного времени буквально на 15 минут. Папа посмотрел на часы и со словами "Я вам сказал быть в 9 часов. Сейчас 9:15" совершенно хладнокровно отправил нас "туда, откуда мы пришли" (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)".

Девочкам ничего не оставалось, как выйти из дома и сесть на лавочку возле подъезда. По словам Сати Казановой, они пробыли там порядка трех часов, пока за ними не вышла мать и не позвала их домой.

Артистка отметила, что для нее всегда было важны отцовские мнение, слово, реакции, даже настроение. "Он дал мне самое важное в жизни – понимание того, что зависть – удел слабых, а за добро не нужно ждать "спасибо". Он научил меня никогда не сдаваться, верить в себя и жить, чувствуя Бога и безусловно доверяя и благодаря Его", – заключила Сати Казанова. В завершение артистка поздравила отца с днем рождения.