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Наследники одобрили нового мужчину Татьяны Булановой

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Несколько лет назад Татьяна Буланова оформила развод с футболистом Владиславом Радимовым. Сейчас артистка счастлива в новых отношениях.

После развода Татьяна Буланова долго была одна. Возможно, потому, что какое-то время, как сообщалось, артистка делила одну крышу с бывшим мужем. Теперь же певица нашла нового мужчину, с которым очень счастлива. Однако называть его имени артистка не торопится. "У меня есть возлюбленный, мы уже живем вместе. Он не из шоу-бизнеса. Работает совершенно в другой области", – рассказала певица.

Вместе с новым возлюбленным Татьяна Буланова уже год. По словам артистки, они всю самоизоляцию провели вдвоем. "Нам очень комфортно – ни разу не поругались", – похвасталась исполнительница. Несмотря на такую идиллию, пока ни о какой свадьбе и речи не идет. Татьяна Буланова призналась, что не получала заветного предложения, да и сама ничего не планирует.

Разумеется, Татьяна Буланова уже познакомила возлюбленного с двумя сыновьями: Александром и Никитой. И если старший давно вырос и живет своей жизнью, то младший проживает вместе с именитой мамой. По словам артистки, наследники одобрили ее выбор.

"Сейчас в моей жизни все нормально. Дети радуют, любимый тоже. Работа есть в достаточной мере. От концертов не отказываюсь, выступаю. Вы знаете, у меня и до пандемии бывали похуже времена", – заключила Татьяна Буланова.

Напомним, певица состояла в браке с Владиславом Радимовым с 18 октября 2005-го по декабрь 2016-го. "Мы с бывшим мужем практически не общаемся, хотя он иногда может написать, что-то спросить, – признавалась в интервью Татьяна. – Нет, не ссорились, отношения сохранили ровными, просто нет предмета и тем для разговоров".

Артистка подчеркнула, что инициатором развода была она. "Это моя воля, мое желание, мое решение. При этом я не мешаю встречам Владислава с нашим общим сыном Никитой, он вполне может выполнять обязанности отца – видеться, встречаться, помогать. Сын, кстати, мое решение понял и не осудил", – заявила Татьяна Буланова.

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Источник — dni.ru
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