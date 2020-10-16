«Две звезды»: счастливые Пугачева и Кузьмин восхитили поклонников

16.10.2020 | 17:14

Владимир Кузьмин в личном блоге показал архивный снимок с Аллой Пугачевой. Пара кажется невероятно счастливой.

Артисты сидят за столиком в кафе, видимо, на гастролях. Примадонна не была готова к фотосессии, поэтому получилась слегка удивленной. А вот композитор смотрит в кадр со спокойным выражением лица. Скорее всего, снимок сделан в 80-х – на головах у звезд пышные небрежные прически.

Владимир Кузьмин предложил поклонникам придумать подпись к фотографии. Многие тут же вспомнили легендарную песню, которую музыкант исполнил вместе с Примадонной. Также подписчики процитировали строчки из других легендарных песен Аллы Пугачевой.

"По-моему нас спалили (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как молоды мы были, как верили в себя!", "Две звезды", "Владимир: У меня крутые очки! Алла: Володя, я ни хрена не вижу", "Смотри Аллочка, как быстро я написал новый хит!", "Муж и жена", "По прежнему вдвоем", – написали в комментариях.

Напомним, в 80-х Алла Пугачева и Владимир Кузьмин были вместе не только на сцене, но и за ее пределами. Поговаривали, что артист даже развелся с женой ради того, чтобы быть с коллегой. Вскоре пути звезд разошлись, и певец уехал в Америку. По его словам, Примадонна хотела сделать из него короля поп-сцены, а его такая роль не устраивала.