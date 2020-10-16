16-летняя девушка рассказала о вечере с Павлом Волей

16.10.2020 | 10:00

На днях Павла Волю заметили отдыхающим в ресторане с двумя девушками. Это стало поводом для слухов об измене комика супруге. Пока резидент Comedy Club не реагирует на них, 16-летняя красотка рассказала, как провела тот самый вечер.

Знакомство Павла с двумя девицами раскрылось благодаря одной из них. Дарья решила похвастаться перед подписчиками своего инстаграм-аккаунта, как развлекается. Сначала она выложила снимок с подругой, подписав: "Как все хорошо начиналось", а следом – фото с дремлющим в ресторане Волей.

Это вызвало немало вопросов у поклонников. Мол, что общего может быть у примерного семьянина с девушками с сомнительной репутацией. Дело в том, что Дарью не раз обвиняли в эскорте. Якобы Иванова встречается с богатыми мужчинами и получает от них деньги.

Телеграм-канал "Звездач" с уверенностью называет девушку эскортницей. К слову, его авторы и опубликовали комментарий Ивановой о вечере с Волей. По ее словам, юморист сам подсел к ней в ресторане.

"Да, я была с ним. Как встретилась с ним? Пришли и познакомились. Как он? Обычный человек. Я многих знаю знаменитостей", – призналась Дарья.

Напомним, Павел Воля женат на Ляйсан Утяшевой с 2012 года. У супругов есть двое детей: семилетний Роберт и пятилетняя Софья. Комик часто признается в любви к супруге публично, из-за чего все уверены: пара является одной из крепких в шоу-бизнесе.