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«В короткие сроки»: депутаты хотят продлить упрощенное оформление выплат на детей

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В Государственную думу инициативной группой сенатров и депутатов внесен законопроект, который предусматривает упрощенный порядок оформления детских пособий до 1 марта 2021 года.

"Весной этого года мы упростили порядок получения ряда социальных выплат, в том числе - на первого и второго ребенка. В период с 1 апреля по 1 октября они назначались автоматически, без лишней бюрократии и дополнительных подтверждений, что было совершенно оправданно в условиях пандемии", - заявил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

По мнению парламентария, отмена упрощенного оформления пособий повлияла на рост заболеваемости коронавирусом.

"Мы считаем, что в данных обстоятельствах упрощенный порядок должен быть продлен до 1 марта 2021 года", - уточнил Турчак.

Сенатор считает, что взрослые не должны рисковать своим здоровьем и здоровьем детей, посещая различные государственные структуры.

"В нынешней сложной ситуации мы должны поддержать людей и сохранить беззаявительный порядок получения этих средств. Рассчитываю, что законопроект будет принят в самые короткие сроки", - заявил Турчак.

Депутаты Госдумы поддержали инициативу сенатора и пообещали не затягивать принятия документа.

"Этот законопроект направлен на исполнение поручений президента, войдет в число приоритетных для фракции "Единая Россия" и будет оперативно вынесен на рассмотрение Думы", - сообщил журналистам Сергей Неверов.

"Однако учитывая ситуацию, решения, касающиеся поддержки граждан в этот непростой период, помощи семьям, упрощенного доступа к получению социальной помощи должны быть продлены в автоматическом режиме. Об этом говорил и Владимир Владимирович Путин на встрече с учителями 5 октября. На это направлен наш законопроект", - добавил депутат.

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