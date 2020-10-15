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В дом к переживающей тяжелую утрату Хлебниковой вломились журналисты

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В прессе то и дело всплывают статьи о неизлечимо больной Марине Хлебниковой, которая приглушает боль алкоголем. Журналисты сбились с ног, чтобы достоверно убедиться в том, что это не так. На этот раз они перешли все границы.

Певица Марина Хлебникова пожаловалась, что наглые журналисты буквально вломились к ней в дом, чтобы снять ее на скрытые камеры, как это было на похоронах ее мужа Антона, покончившего жизнь самоубийством.

На этот раз внимание прессы привлекает тот факт, что Хлебникова мало показывается на людях. Может она в беде? Заботливые папарацци постучались в дом к артистке. Однако ей это не понравилось. В своем "Инстаграм" певица написала, что в ужасе от наглых журналистов. Она обесценила все российское телевидение из-за этого инцидента. Речь идет о федеральном канале НТВ. Его медийщики и орудовали дома у Хлебниковой.

Хорошо, что рядом была помощница, концертный директор Марины Хлебниковой, Ольга. По словам 54-летней певицы, она буквально спасла ее от грубого натиска.

"Вторгаются в личную жизнь! Спасибо моему концертному директору Ольге за то, что выставила их", – написала Хлебникова в разделе "Сторис".

Напомним, что Хлебникова лишь недавно вышла на связь после долгого затишья. В СМИ то и дело говорили, что певица больна, и у нее проблемы со здоровьем. Поклонник были ужасно обеспокоены состоянием любимой певицы и ждали новостей. Однако это был ее выбор – создать вокруг себя завесу тайны.

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Источник — dni.ru
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