Супруга Эрнста раскрыла причину отказа от своего призвания

15.10.2020 | 16:03

Софья Эрнст рассказала, почему приняла решение уйти. Она предположила, что ей просто не хватило силы духа.

Недавно Софья Эрнст появилась на красной дорожке Международного Московского кинофестиваля. 32-летняя актриса стала настоящим украшением красной дорожки, представ перед публикой в эффектном образе. Сложно сказать, что меньше полугода назад Софья родила третьего ребенка. Вероятно, быстро прийти в форму актриса сумела благодаря спортивному прошлому.

Когда-то Софья профессионально занималась фехтованием. "После того как я закончила спортивную карьеру, не было такого момента, чтобы я не скучала по спорту. Спортивные переживания – самые яркие и классные", – призналась Эрнст.

И все же она оставила фехтование. Актриса объяснила, почем ушла: "Спорт требует полной включенности, его нельзя делить с чем-то еще. А меня душа всегда звала в какие-то творческие дали, куда я, собственно, и пришла чуть позже. Это произошло практически волею случая. Но меня действительно какой-то голос звал в творчество и дозвался – я поступила в Школу-студию МХАТ".

Тем не менее, по признанию Софьи Эрнст, она предпринимала попытки вернуться в спорт. Но они оказались безуспешными. "Там же присутствуют всякие травмы. Если честно, я не смогла справиться с болью, может быть, у меня не хватило духу. И я рассталась с этим желанием", – объяснила Софья.

Однако она не теряет надежды еще раз встретиться с фехтованием. В этот вид спорта Софья Эрнст хотела бы привести своих детей (актриса вместе с супругом, генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом воспитывает четырехлетнюю Эрику, трехлетнюю Киру и сына, которого родила не так давно).

"Это очень хороший спорт и бывших фехтовальщиков не бывает", – отметила Софья. Так, на съемках нового фильма "На острие" ей пришлось вспомнить свои навыки. Правда, в картине ей пришлось фехтовать не привычной шпагой, а саблей. "Для меня было большое счастье просто вернуться на дорожку, услышать звон клинков", – призналась Софья Эрнст.